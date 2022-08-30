Аграрии Рязанской области продолжают уборку зерновых, масличных, овощных и кормовых культур

В Рязанской области продолжается уборка зерновых, масличных, овощных и кормовых культур. О ходе страды в регионе рассказали в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На 30 августа в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области обмолочено 607 тысяч гектаров зерновых культур. Аграрии убирают пшеницу, ячмень, горох, рожь, овёс, чечевицу и готовятся начать уборку гречихи. В работах задействовано 850 комбайнов из общего парка зерноуборочных комбайнов в 1600 машин.

Намолочено 2 млн 660 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 43,8 центнера с гектара. Это выше прошлых лет. Самый высокий результат получен в Сараевском, Милославском, Михайловском и Скопинском районах, а по урожайности лидируют Александро-Невский, Сапожковский и Ряжский районы.

В 2022 году в Рязанской области предстоит убрать зерновые культуры на площади 689 тысяч гектаров плюс 34 тысяч гектаров – кукуруза на зерно. Это максимальные площади зерновых в регионе за последние 25 лет.

Также в Рязанской области убирают масличные культуры. Получено 66 тысяч тонн маслосемян рапса, 1,8 тысяч тонн горчицы. В некоторых хозяйствах начинают уборку сои.

Из открытого грунта убраны овощи, получено 0,3 тысячи тонн. В Касимовском районе приступили к уборке ранних сортов картофеля.

Продолжается заготовка кормов для животноводства, на сегодня скошено 107 тысяч гектаров сеяных и естественных трав. В предстоящую зимовку 2022-2023 годов заготовлено: сена – 105 тысяч тонн, сенажа – 519 тысяч тонн, силоса – 27 тысяч тонн. Всего планируется заготовить 27 центнеров кормовых единиц, что полностью обеспечит потребность отрасли животноводства в кормах.