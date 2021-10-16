Адвокат запросил результаты исследования на полиграфе мужа пропавшей рязанки Логуновой

Адвокат матери пропавшей в Рязани 26-летней Елены Логуновой Максим Калинов направил ходатайство в Следственный комитет. Об этом сообщает «КП Рязань».

Юрист просит предоставить результаты проверки мужы Елены на полиграфе, которую провели во время программы «На самом деле» на Первом канале.

Адвокат напомнил, что в передаче было сказано, что Александр Логунов солгал, проверку он не прошёл.

Также Калинов просит допросить некоторых людей, обсуждающих исчезновение Елены на форумах. По его словам, некоторые знают Логунова и пишут о нем нелицеприятные вещи.