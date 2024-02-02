Артист Михаил Ефремов, которого осудили за ДТП, в котором погиб рязанец, есть все шансы выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения. Это предположил его бывший адвокат Эльман Пашаев.
В интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Пашаев отметил: Михаил Евремов не нарушает внутренний режим:
Вопрос условно-досрочного освобождения будет состоять в том, удовлетворит ли это требование суд. Эльман Пашаев убеждён: судили фамилию Ефремова, а не его, как гражданина.
Собеседник издания отметил, что пока сложно сказать, как будут обстоять дела на самом деле. Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что уже в марте Ефремов сможет подать ходатайство о досрочном освобождении, а во время заключения переосмыслил многие вещи.
Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, устроенное в Москве. Сев за руль пьяным, артист врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.