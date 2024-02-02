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Адвокат объяснил, сможет ли Михаил Ефремов выйти из колонии по УДО

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Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.
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Артист Михаил Ефремов, которого осудили за ДТП, в котором погиб рязанец, есть все шансы выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения. Это предположил его бывший адвокат Эльман Пашаев.

В интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Пашаев отметил: Михаил Евремов не нарушает внутренний режим:

— Даже если потерпевшая сторона будет возражать, суд имеет право его выпустить, потому что у Ефремова перед потерпевшими нет задолженности как по моральному вреду, так и по материальному, — отметил юрист.

Вопрос условно-досрочного освобождения будет состоять в том, удовлетворит ли это требование суд. Эльман Пашаев убеждён: судили фамилию Ефремова, а не его, как гражданина.

— У него были все шансы, когда он подавал ходатайство на замену остатка срока на принудительные работы, но его попросили отозвать свои ходатайства. Все шансы у него были, но ему не разрешили. Он отзывал обратно свое ходатайство. Сейчас посмотрим. Дай Бог, чтобы вышел на свободу. Даже уголовно-исполнительный кодекс предусматривает возможность его освобождения, — сказал адвокат.

Собеседник издания отметил, что пока сложно сказать, как будут обстоять дела на самом деле. Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что уже в марте Ефремов сможет подать ходатайство о досрочном освобождении, а во время заключения переосмыслил многие вещи.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, устроенное в Москве. Сев за руль пьяным, артист врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

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