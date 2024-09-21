Серия ударов, нанесённых российскими ракетами по территории Украины, оказалась очень успешной. Местные СМИ и военные паблики сообщают о значительных потерях среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет aif.ru.

Один из ударов пришёлся на общежитие в Краматорске, где находился батальон украинских разведчиков. В этом общежитии разведчики ВСУ разместили свой временный пункт дислокации. Как и другие подразделения, они должны были вскоре отправиться на фронт. Однако вместо этого часть бойцов оказалась в морге, часть — в больнице.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, в результате атаки было уничтожено 11 человек, 8 получили ранения различной степени тяжести.

Украинские СМИ также сообщают о ночном ударе по некоему «хозяйственному объекту» в пригороде Львова. Военные утверждают, что на объект упали обломки дронов-камикадзе «Герань-2», что вызвало мощный взрыв и пожар.

По данным «Военного обозрения», в этом здании ВСУ размещали своих боевиков. Последствия удара и количество жертв пока неизвестны.

Мощные взрывы прогремели в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Николаевской, Харьковской и других областях, а также в Ивано-Франковске и Черкассах.

Атака была комбинированной — наряду с дронами-камикадзе на военные объекты Украины летели российские ракеты.

Удары пришлись по складам горюче-смазочных материалов и вооружений ВСУ в Каневе, Харькове и Полтаве. В Ивано-Франковской области взорван пункт временной дислокации боевиков, хранилище топлива и военный объект. В Днепропетровской области удалось вычислить и уничтожить установку ПВО.

По данным военных пабликов, в разных областях прогремело не менее 25 взрывов.

В одной только Добропольской агломерации было три прилета по разным военным объектам. Военные Telegram-каналы пишут, что речь идёт о пунктах временной дислокации ВСУ и складах.

В Мирнограде (Димитрове) российские ракеты разнесли площадку местного экспериментально-механического завода (ДЭМЗ), где ВСУ укрывали и обслуживали самоходные артиллерийские установки (САУ). По данным военных пабликов, уничтожены четыре немецкие САУ RCH-155, ещё три сильно повреждены и непригодны к использованию.

Возвращаясь к ударам по элитным подразделениям ВСУ, стоит отметить, что последний удар стал вторым за сутки, нанесённым по украинским разведчикам. Днём ранее российская авиация ударила по базе, которую противник устроил на территории предприятия «Альтей» в Покровске (Красноармейске). Раздался взрыв, потом последовала детонация боеприпасов, начался мощный пожар. Как оказалось, на площадке частной компании разместились подразделения разведки ВСУ.

«Участившиеся удары по разведывательным подразделениям противника свидетельствуют о высокой активности и точности ответных действий. Цель таких операций заключается в снижении боевой способности противника и дестабилизации его деятельности в регионе. Эти удары стали частью комплексной операции», — отмечает Telegram-канал «Донбасский Партизан».

Особенно снижают боевые способности противника удары по его удаленным тылам, пишет «Силовой блок». «Возобновление атак на объекты в таком отдалённом районе, как Львов, может указывать на истощение украинской системы ПВО, которая не в состоянии защитить пространство страны от российских дронов, преодолевающих её. Украинское руководство считает западные области более безопасными. Поэтому украинские военные часто организуют в этих регионах склады с поставляемыми Западом вооружениями», — добавляют авторы паблика.