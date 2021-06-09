Администрация Рязани объяснила затопление отремонтированного моста у цирка

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Вода с проезжей части отремонтированного моста на улице Ленина ушла в течение 5-7 минут, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Мост затопило 9 июня во время сильного дождя. Это вызвало вопросы у пользователей соцсетей, интересовавшихся, почему не работает ливневая канализация.

Мэрия сообщила, что вода с моста уходит за счёт уклонов, попадая в систему ливневой канализации. В её состав входят 6 дождеприемных колодцев, продольные и поперечные трубы диаметром 400 мм, поворотные колодцы. Вода попадает в очистные сооружения в районе бывшего кафе «Снежинка», затем через колодец уходит в реку Лыбедь.