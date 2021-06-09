15.6 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани объяснила затопление отремонтированного моста у цирка

7info
- Advertisement -

Вода с проезжей части отремонтированного моста на улице Ленина ушла в течение 5-7 минут, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Мост затопило 9 июня во время сильного дождя. Это вызвало вопросы у пользователей соцсетей, интересовавшихся, почему не работает ливневая канализация. 

Мэрия сообщила, что вода с моста уходит за счёт уклонов, попадая в систему ливневой канализации. В её состав входят 6 дождеприемных колодцев, продольные и поперечные трубы диаметром 400 мм, поворотные колодцы. Вода попадает в очистные сооружения в районе бывшего кафе «Снежинка», затем через колодец уходит в реку Лыбедь. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]