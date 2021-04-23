Администрация Рязани обратится в суд, если подрядчики не отремонтируют дороги на гарантии

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На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о текущем ремонте дорог и об устранении дефектов на гарантийных участках. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Работа по выявлению недостатков на гарантийных дорогах ведется постоянно. Дополнительное обследование выявило дефекты еще на 12 участках дорог, претензии направлены подрядчикам.

В случае невыполнения подрядчиками своих обязательств по восстановлению дорожного покрытия гарантийных участков администрация города будет обращаться с исковыми заявлениями в Арбитражный суд.