Администрация больницы имени Семашко прокомментировала пожар в реанимации

Случившийся сегодня ночью пожар в реанимационном отделении стал для всего коллектива больницы внезапным и страшным событием.

Возгорание случилось 9 июня на 1 этаже 2 корпуса больницы, в реанимации, в районе 3 часов 30 минут. Сразу же после начала пожара сотрудниками отделения были вызваны пожарная служба и МЧС. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты, и началось тушение пожара. К сожалению, не обошлось без жертв, погибли трое тяжелых больных, проходящих на тот момент лечение в реанимации.

Сотрудники реанимационного отделения и всех других отделений больницы Семашко тяжело переживают случившееся происшествие. Администрация больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших.

На своем рабочем посту в эту ночь находилась дежурная смена Отделения анестезиологии и реанимации из 6 человек. Мы гордимся ими и выражаем огромную благодарность всему дежурившему в ночь на 9 июня персоналу. Никто из них не растерялся в сложной ситуации, моментально оповестив все необходимые службы и начав эвакуацию больных. Рискуя своими жизнями, медицинские сестры и врачи вывели из здания и спасли 43 человека (из Отделения анестезиологии и реанимации и из Отоларингологического отделения на 2 этаже). В результате их стараний и усилий удалось избежать более тяжелых последствий, так как эвакуацию они начали до приезда спасательной команды.

Действия наших сотрудников, начавших самостоятельно тушить пожар и спасать людей, высоко оценили прибывшие на место происшествия замминистра здравоохранения РФ Олег Владимирович Гриднев и директор Федерального центра медицины катастроф, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России Михаил Николаевич Замятин.

В настоящее время начато и ведётся расследование, которое установит причины возникновения возгорания. Об итогах следствия мы обязательно сообщим дополнительно.