Четверг, 15 июня, 2023
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Администрация Рязани сообщила о запуске нового автобусного маршрута

7info

С 1 сентября по улице Халтурина пустят автобусы нового маршрута № 7А, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В настоящее время через остановочный пункт «Онкодиспансер» по ул. Халтурина проходит только один муниципальный маршрут регулярных перевозок — троллейбусный маршрут № 12 «Завод Рязцветмет — Памятник Ф. Полетаеву».

Поручение проработать вопрос транспортной доступности нового объекта медицинской инфраструктуры дал исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Виталий Артемов. Так, управление транспорта планирует запустить новый автобусный маршрут № 7А, который будет работать по общему расписанию с маршрутом № 7.

Автобусы маршрута № 7 будут следовать по действующей на сегодняшний день схеме, а автобусы маршрута № 7А — осуществлять заезд на ул. Халтурина через остановку «Онкодиспансер».

Планируемая дата запуска маршрутов № 7А — 1 сентября 2023 года.

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