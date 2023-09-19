Администрация Рязани: предпринимателям компенсируют смену вывесок

Меры рассчитаны на тех предпринимателей, чьи объекты расположены на Первомайском проспекте и улицах, создающих туристический облик города, уточняют «Рязанские ведомости».

Компенсация составит 90% от затрат на смену вывесок с 1 января до 1 ноября 2023 года, но общей суммой не больше 100 тысяч рублей.

Для получения субсидии необходимо обратиться в управление культуры администрации Рязани после согласования, установки и сбора документов. Крайний срок подачи заявления на компенсацию – 10 ноября.

Начальник управления культуры мэрии Ольга Голева подчеркнула, что «пересидеть» у предпринимателей не получится. С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, а предприниматели – оштрафованы.

Напомним, ранее в Рязани появилась первая адресная табличка, оформленная по дизайн-коду города.