Вторник, 19 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Администрация Рязани: предпринимателям компенсируют смену вывесок

7info 2
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Меры рассчитаны на тех предпринимателей, чьи объекты расположены на Первомайском проспекте и улицах, создающих туристический облик города, уточняют «Рязанские ведомости».

Компенсация составит 90% от затрат на смену вывесок с 1 января до 1 ноября 2023 года, но общей суммой не больше 100 тысяч рублей.

Для получения субсидии необходимо обратиться в управление культуры администрации Рязани после согласования, установки и сбора документов. Крайний срок подачи заявления на компенсацию – 10 ноября.

Начальник управления культуры мэрии Ольга Голева подчеркнула, что «пересидеть» у предпринимателей не получится. С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, а предприниматели – оштрафованы.

Напомним, ранее в Рязани появилась первая адресная табличка, оформленная по дизайн-коду города.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации