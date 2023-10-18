Администрация Рязани отчиталась о капитальном ремонте школ города

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты заслушали информацию администрации Рязани о ходе проведения капитального ремонта в школах №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В рамках реализации национального проекта «Развитие образования» работы в образовательных учреждениях проходили с апреля по август 2023 года. Консолидированный бюджет составил около 600 миллионов рублей.

По сведениям, представленным городским управлением образования и молодежной политики, завершены капитальный ремонт зданий и оснащение оборудованием в школах №№ 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Дополнительно в учебных заведениях проведены мероприятия по усилению мер антитеррористической безопасности, а также благоустройство территорий.

В школе № 1 ремонт продолжается согласно графику. На данный момент выполнены демонтажные работы, ремонт кровли, монтаж системы отопления. В настоящее время в здании бывшего педколледжа ведутся отделочные и электромонтажные работы, обустройство и замена полов, стен, обустройство перехода в основное здание учреждения. Уже закуплено необходимое оборудование и мебель для учебных классов. Также выполнен 1 этап благоустройства школьной территории. Все работы должны завершиться в середине декабря текущего года.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели информацию администрации города о возможности предоставления помещения для создания муниципальной картинной галереи и размещения выставки Почетного гражданина города Рязани, скульптора Раисы Лысениной. Вопрос оставлен на контроле комитета.