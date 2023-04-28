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Пятница, 28 апреля, 2023

Администрация Рязани отчиталась о ямочном ремонте за неделю

По данным управления благоустройства города Рязани, в период с 21 по 28 апреля работы по ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог на территории города проводились на 15 улицах: Зубковой, Интернациональная вдоль школы № 69, Советской Армии, Куйбышевское шоссе, Первомайский проспект, Пожарный проезд, МОГЭС, Новоселов, Соборная, 6-я Линия, Лесная, Связи, Нижне-Трубежная, Сенная, Окский проезд. Общая площадь работ — более 700 кв. м.

Силами подрядной организации выполнены работы по заделке аварийных выбоин по улицам Новоселов, Тимуровцев и Чкалова на общей площади около 2000 кв. м.

На предстоящей неделе планируется выполнение работ на участках автодорог по улицам: Новоселов, Ломоносова, Матросова, Стройкова, Быстрецкая, Чкалова, 2-й Дачный переулок, дороги по поселку Храпово, поселку Божатково, Октябрьская, Крупской, Касимовское шоссе, 5-я Линия.

Подрядными организациями планируются работы по устранению колейности на участках автодорог по улицам Есенина, Новая, Касимовское шоссе и на участках по улице Интернациональная.

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