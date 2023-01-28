Администрация Рязани отчиталась о борьбе с наледью

Заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства провел заместитель главы администрации города Михаил Ромодин. В нем приняли участие представители ДБГ, УБГ, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также общественности. От депутатского корпуса на совещании присутствовали Алексей Захаров, Эвелина Волкова и Денис Милюков, сообщил сайт Рязанской гордумы.

В ходе заседания собравшиеся подробно рассмотрели вопросы зимнего содержания дорог и ямочного ремонта, заслушали доклад о результатах контрольных мероприятий в части зимней уборки города.

По информации Дирекции благоустройства для борьбы с наледью использовано более 10 тыс. куб м. пескосоляной смеси, более 1 300 куб. м. соли и 44 тонны реагента. Ведется обработка дорог, дворовых территорий, в том числе и частного сектора.

Кроме того, представитель УБГ сообщил, что в период с 2 по 26 января 2023 г. были выполнены мероприятия по ликвидации ям на 44 участках. Объем работы составил 750 кв. м.

В завершение заседания депутаты РГД подчеркнули, что необходимо постоянно контролировать вопрос своевременной очистки дорог от снега и наледи, а также своевременно реагировать на запросы жителей по борьбе с гололедом.