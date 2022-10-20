Администрация Рязани объяснила снятие нового асфальта на улице Циолковского

Рабочие сняли новый асфальт на улице Циолковского для выравнивания высоты крышек колодцев по отношению к покрытию проезжей части, сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ранее появилось сообщение о разрытии нового асфальта в центре города.
По данным мэрии, ремонт улицы Циолковского проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Строители уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. После этого приступили к регулированию крышек колодцев.
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