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Татьяна Проводина

Администрация Рязани ищет наследников квартиры на Московском шоссе

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Мэрия Рязани сообщает о предстоящем оформлении права собственности города на жилое помещение с признаками выморочного имущества. Информация размещена на сайте администрации.

Собственницей квартиры №55 в доме 55 по Московскому шоссе являлась Людмила Матвеевна Кладченко, скончавшаяся 5 августа 2017 года.

Наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просят обратиться в управление энергетики и ЖКХ мэрии города по адресу: ул. Пожалостина, д. 27, каб. №1, тел. 27-35-76.

Обращения принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения.

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