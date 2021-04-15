Адаптивная верстка сайта: быть или не быть

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Вы когда-нибудь задумывались, какой дизайн сайта вам подходит? Рассмотрите основы адаптивной верстки сайта, его отличие от мобильной версии, чтобы выяснить, что именно вам нужно. Заказать услуги хорошего фрилансера по верстке можно в маркетплейсе Freelancehunt.ru.

Что такое адаптивная верстка

Адаптивная верстка — это пользовательский интерфейс, приспособленный к разным размерам экрана. Состоит из нескольких фиксированных макетов, в которых отображается размер, наиболее тесно связанный с устройством пользователя, будь то телефон, планшет или компьютер.

Адаптивный дизайн предполагает создание единого гибкого макета веб-сайта, который будет поддерживать практически любое устройство. Веб-страницы приспосабливаются к любому размеру экрана, тем самым сохраняя отличный вид. Содержание сайта будет динамически изменяться путем увеличения или уменьшения размера окна браузера.

Зачем и кому нужно адаптировать свой сайт

Адаптивный дизайн позволяет охватить более широкую и заинтересованную аудиторию независимо от того, где и как люди просматривают сайт. Что еще более важно, отсутствие веб-дизайна может оттолкнуть клиентов от вашего веб-сайта. Исследования показывают, что есть вероятность потерять до 90% потенциальных клиентов из-за плохого взаимодействия с мобильными устройствами.

Советы по созданию гибкого дизайна

В основе адаптивного дизайна лежит комбинация HTML и CSS — двух языков, которые управляют текстом и макетом страницы в любом конкретном браузере.

Гибкий веб-дизайн основан на пропорциональных сетках, которые позволяют изменять порядок контента и элементов на странице. Чтобы повысить удобочитаемость сайта, вы можете скрыть некоторые менее важные элементы на мобильных устройствах и использовать относительные единицы для определения размера отдельных компонентов.

Пользовательское тестирование

При разработке адаптивности сайта очень важно пользовательское тестирование. Нужно проверять, как отображается сайт на разных гаджетах и операционных системах. Чтобы не осуществлять такой процесс вручную, разработаны специальные сервисы, позволяющие увидеть ошибки и баги. Вот несколько примеров качественных инструментов:

Google Mobile Site Test. QuirkTools. ILOVEADAPTIVE ADAPTIVATOR. WhatIsMyScreenResolution. Sizzy. BrowserStack.

Каждый из описанных сервисов имеет свои преимущества и отличия. Для получения более объективной информации о количестве ошибок и путях их устранения пользуйтесь несколькими инструментами.

Чем адаптивная верстка отличается от мобильной версии

Возможно, вы слышали о мобильных версиях веб-сайтов раньше. Они адаптированы только для телефонов, поэтому используются как дополнение к обычным веб-сайтам. Это не очень функциональное решение, поскольку требует создания большого количества версий, затрат времени и денег. К счастью, мобильные версии уходят в прошлое и заменяются адаптивными веб-сайтами. Их можно использовать на любом устройстве с доступом в интернет.

Какие еще причины есть для выбора в пользу адаптированной верстки? Это единая панель для редактирования контента на веб-сайте, меньшие затраты на создание, одинаковые адреса для всех страниц (в случае мобильных веб-сайтов каждый URL-адрес начинается с префикса «m»). Такие страницы позволяют проводить простой анализ данных, например, о посещениях, с помощью Google Analytics.

Преимущества гибкости дизайна перед другой web-конструкцией

Первое важное преимущество адаптивного веб-сайта — удобство просмотра текста и другого контента на странице как для владельцев веб-сайтов, так и для самих пользователей. К другим важным преимуществам относятся:

универсальность отображения на любом устройстве;

экономия денежных и временных ресурсов;

расширение целевой аудитории;

возможность формировать аналитические данные в единый отчет.

Оценить преимущества адаптивного дизайна с точки зрения бизнеса несложно. Сайты с таким дизайном увеличивают конверсию в несколько раз среди владельцев мобильных устройств. Это приводит к увеличению продаж товаров и услуг через интернет.