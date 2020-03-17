В каких случаях водитель может быть наказан за передачу управления своей машиной другому человеку

Автовладельца лишили прав за то, что он передал управление своей жене, которая была в нетрезвом состоянии. При этом Верховный суд, до которого дошел автовладелец, оставил приговор в силе и без изменения. Однако такая ситуация вызвала огромное количество споров в соцсетях.



В ситуации разбиралась «Российская газета». Некто Жалнин немного погулял с друзьями, после чего решил за руль не садиться. Он позвонил своей жене и попросил ее довезти его до дома на их же машине. Жена приехала, забрала мужа, и они вместе поехали домой. Проблема оказалась в том, что жена накануне тоже немного приняла на грудь горячительных напитков. А тут как раз по дороге попался наряд дорожно-патрульной службы. Мимо бдительных стражей порядка парочке проскочить не удалось. Инспекторы быстро установили, что женщина находится в состоянии опьянения, все это грамотно оформили. Да и она сама не оспаривала факт употребления спиртного.



А далее, так как машина зарегистрирована на Жалнина, инспекторы оформили материалы и на него — по части 2 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях — передача управления нетрезвому водителю. За это предусмотрено такое же наказание, как и за управление в нетрезвом виде — лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей.



И суд лишил прав на полтора года и жену, которая была за рулем, и собственника автомобиля. А также назначил каждому штраф в 30 тысяч рублей. Однако с этим не согласился Жалнин и пошел обжаловать это решение во всех инстанциях.



Но даже Верховный суд не нашел процессуальных нарушений в рассмотрении этого дела нижестоящими судами и подтвердил законность решения.



В соцсетях же начали возмущаться тем, что теперь любого собственника машины можно лишить прав, если кто-то управляет его автомобилем по доверенности в нетрезвом виде. Однако это далеко не так. Даже Верховный суд в данном деле указал, что, согласно рапортам сотрудников полиции, в момент остановки автомобиля под управлением Жалниной в салоне находился и ее муж Жалнин. При этом его нахождение в машине в момент события правонарушения не оспаривается. Таким образом, факт передачи управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, подтвержден собранными по делу доказательствами.



То есть если бы муж находился в другом месте, а не в машине, его бы не привлекли к ответственности за передачу права управления нетрезвому водителю. И это устоявшаяся практика.



Лев Воропаев, адвокат:



— Верховный суд РФ неоднократно указывал, что в каждом конкретном деле необходимо устанавливать факт передачи собственником управления своим транспортным средством иному лицу, находящемуся в состоянии опьянения. И это должно доказываться совокупностью сведений о произошедшем событии.



Если собственник транспортного средства не находился в одном автомобиле с водителем, который управлял этим автомобилем в состоянии опьянения, а тот имеет право пользования и управления данным транспортным средством, в том числе указан в страховом полисе ОСАГО.



И если помимо этого собственник укажет, что в период, относящийся к обстоятельствам правонарушения, автомобиль находился в пользовании и распоряжении водителя без ограничения. Или этот собственник передал данное транспортное средство водителю в момент, когда он не находился в состоянии опьянения, а другими доказательствами это не опровергнуто. Тогда, при таких обстоятельствах, в действиях собственника отсутствует нарушение Правил дорожного движения, а дело подлежит прекращению.

