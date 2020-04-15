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Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

О, Кремли, куполами взлетая, –
Православному таинству дань!
Младше даже Москва золотая,
Чем душа всей России – Рязань!

Эти строки, написанные Нурисланом Ибрагимовым и положенные на музыку композитором Андреем Ильиным, считаются гимном Рязани. Впервые мир услышал их в исполнении заслуженной артистки РСФСР Валентины Толкуновой на большом концерте в честь 900-летия Рязани. Было это в далёком 1995 году.

С тех пор прошло немало лет. Рязань разрослась, преобразилась, что-то утратила, а что-то и приобрела. И в этом году наш славный город отметит 925-летний юбилей.

А город наш – действительно славный! И славу его веками ковали учёные, писатели, поэты, музыканты, артисты, герои и рядовые граждане – да, пожалуй, каждый из нас!

К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом. Нам ведь, действительно, есть, кем гордиться! Это и святые Пётр и Феврония Муромские, Василий Рязанский, Любушка Рязанская, и учёные Иван Павлов, Константин Циолковский, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Измаил Срезневский, Иван Мичурин, Николай Фёдоров, и музыканты Александр Александров, Александр Аверкин, Василий Агапкин, братья Пироговы.

Здесь творили поэты и писатели Михаил Салтыков-Щедрин, Яков Полонский, Сергей Есенин, Алексей Новиков-Прибой, Александр Солженицын.

Мы помним и чтим героев Великой Отечественной войны Антонину Зубкову, Владимира Молодцова, Фёдора Полетаева, Ивана Земнухова, Сергея Бирюзова.

На земле рязанской родились и жили такие всеми любимые актёры, как Эраст Гарин, Борис Новиков, Александр Фатюшин, Ирина Розанова, Мария Звонарёва, а также молодые звёзды театра и кино Ингрид Олеринская и Илья Малаков.

А какие праздники у нас! На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А на театральные фестивали-конкурсы «Рязанские смотрины» и «Свидания на Театральной» съезжаются лучшие актёры и режиссёры со всего мира. В Рязани уже дважды с большим успехом проводился Международный Форум древних городов. И даже новый вид спорта – Рыбатлон –придумали именно в нашем городе.

С тем, что Рязань – столица ВДВ, вряд ли кто-то захочет поспорить. А в этом году наш город стал ещё и новогодней столицей России! И с оказанной честью справился!

Если вы думаете, что это полный список всего и всех, кем и чем гордится Рязань, то ошибаетесь. Это даже не половина! И мы в своём проекте не ставим целью назвать поимённо каждого рязанца, внесшего вклад в развитие города или прославившего его. Для этого нужно было бы остановить всю работу и озадачить сбором информации всех сотрудников. Но и тогда мы бы успели лишь к следующему юбилею города, так богатого на события и таланты!

И всё же, несколько ярких фактов в проекте «Слава земли Рязанской» мы вам напомним. Следите за нашими новостями.

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