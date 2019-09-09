Рудольф Бьеран: Я хочу найти философию, которая могла нас всех объединить

В пятницу, 20 сентября в 12 часов 30 минут в рамках 6 сезона культурно-просветительского проекта «Океан Солярис -острова памяти» французский учёный физик и философ Рудольф Бьеран презентует в Политехническом институте свою книгу о русских космистах 19 века, выдающихся рязанцах Николае Фёдорове и Константине Циалковском. Рудольф Бьеран, в составе делегации философов-космистов, приезжал в наш город 7 июня, на Фёдоровские чтения. Покорённый тёплым приёмом и особой аурой Рязанской земли, решил приехать вновь.

Накануне события автор проекта «Океан Солярис — острова памяти» Ирина Нечаева специально для читателей «7 info» записала это интервью.

— Добрый день, Рудольф. Мы бесконечно счастливы скорой личной встрече с Вами. Вы француз, а в каком городе этой прекрасной страны живёте?

— С трёх лет я живу в городe Дижон, столице Бургундии.

— Где работаете?

— Я работал в космонавтике у ONERA (Французский центр аэрокосмических исследований, управляется Министерством обороны Франции ).Но теперь я научный сотрудник в лаборатории эпистемологии НЦНИ и я преподаю математику и физику.

-Где Вы учились?

— Я получил инженерское образование во Франции (в Париже и в Гренобле) и год по обмену в Москве в МГТУ (кафедра плазмадинамики).

— Почему пошли именно в эту профессию?

— Я всегда хотел работу, связанную с космосом. В детстве я собирался стать астрофизиком, но потом я понял, что мне более интересен доступ к космосу, а не только его наблюдение. В итоге я работал на проекте межпланетной лазерной телекоммуникации.

— Можно ли назвать вас писателем?

— Я не знаю, писатель ли я. Зато я знаю, что я хочу ещё много писать!

— Книга ваша научно-популярная или больше АВТОРСКАЯ?

— Моя книга ни авторская, ни научно-популярная. Я стараюсь вызвать у всех страсть к космическому пространству, иногда даже при помощи поэтического стиля. Раз я зажёг эту страсть, я веду читателя к требовательным научным и философским анализам, чтобы понимать, как достигать космоса и почему это так важно и срочно надо делать.

Таким образом, благодаря страсти любой читатель может подниматься к уровню «авторской» книги.

— О каких русских космистах вы пишите в своей книге? Почему именно такой выбор?

— Эта книга — первая из трилогии — посвященная космистaм 19 века, хотя уже есть намеки на космистов первой трети 20 -ого века.

Среди этих космистов, самые главные В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, А. А. Богданов и В. И. Вернадский. Но я также опираюсь на славянофилов начала 19 века (Киреевский, Чаадаев, Достоевский), потому что их противоположение западному Просвещению (или идолопоклонству логики и математического доказательства) и их нравственная философия такая же, как у Н. Ф. Фёдорова, основателя русского космизма. На мой взгляд, Одоевский — идеальная личность, чтобы понимать мост между славянофильством и космизмом.

-Под влиянием КОГО вы пошли в эту сферу жизни?

— Космизм для меня воскрешение гуманизма Т. Мора, Эразма и Ла Боэси (мыслители начала 16 века) с новой точкой зрения после взрыва научного понятия. Космисты поняли, что теперь по-настоящему возможно быть гуманистом, возможно, выходить из философии к реалии.

— Кого из французских космистов вы особенно выделяете?

— Западная культура имеет корни своего космизма уже давно. Именно во Франции, я считаю Паскаля, Фенелона (17 век), Ж. Местра (эмигрировал в Россию после французской революции), Ламенне, Бергсона, Тейяр де Шардена, Сент-Экзюпери, Симону Вейль (философ и не политик по тому же самому имени) французскими космистами.

— Кем работают ваши родители?

— Родители ничего не понимают в моих страстях. У них даже нет никакой любви к России. Слава Богу, любой человек может освободиться от детства к открытому миру.

— Под влиянием КОГО вы пошли в эту сферу жизни?

— Я вошел в интерес русской культуры не под влиянием кого-нибудь, a под влиянием исторической дружбы между Францией и Россией, или под влиянием самого Гагарина и советских достижений в космосе. В девяностых я видел много русских во Франции на шахматных турнирах. Вот как я познакомился с Россией и с русскими.

— Кто из учёных современности вам особенно интересен?

— Сегодня мне кажется, что учёные отделились от общества. Следовательно, они стали менее гениальны.

Французский математик Александр Гротендик, который недавно умер, по-моему, самый крупнейший ученый 20 века и нравственный пример для всех учёных. Я люблю путь, который открыл физик и химик Илья Пригожин для развития физики в нашем веке. Я его не так хорошо знаю, но мне тоже очень интересен русский математик Григорий Перелман.

— Любите ли вы кино? И какой жанр? Кто режиссер?

— Я люблю очень много фильмов. Вот маленький набор.

В русском кино наверно мой самой любимый фильм – «Сибириада» Андрея Кончаловского. Этот фильм показывает как боролись некоторые поколения с собственными идеалами в контексте страшной истории. У всех была своя правда. Я хочу найти философию, которая могла бы их всех соединить. Или как в конце фильма, любая находка нефти может разрушать все наследие. Ни один человек не выграет борьбу, слепые силы жажды наживы всех охватили.

В японском кино я очень люблю «Расёмон» Акиры Куросавы. Этот фильм показывает, как человек может выбрать самой достойный путь, не смотря на окружаемое уныние.

Во французском кино, я предлагаю смотреть «Великую иллюзию» Жана Ренуара. Фильм про героизм, про неприятие низости, и про надежду в братстве даже во время войны. Фильм — о первой мировой войне, но снят недавно до начала второй мировой войны. Без нравственных ценностей, вторая мировая война унизила все человечество. Ренуар не успел предотвратить следующую войну. Но всё-таки нам до сих пор нужны такие фильмы, чтобы когда-нибудь победить не оружием, а умом.

— Любите ли вы литературу? И кого? Кого знаете из русских?

— Я, конечно, люблю литературу, потому что она открывает всё, что сама наука никогда не откроет. Мой вкус очень обычный — я люблю Виктора Гюго, Сент-Экзюпери, Достоевского, И. Азимова, нашего французского современного автора Ив Готье, и много других.

— Живопись и музыку?

— O живописи мои самые любимые музеи : Орсэ в Париже и Третьяковская галерея в Москве. Я обожаю картины Левитана, Нестерова и Врубеля. Тоже люблю Кандинского и Малевича. В Орсэ, у меня есть самой обычный вкус, я люблю Ван Гог, Курбе, А. Ренуар, Э. Мане, Сёра…

В музыке у меня очень разнообразный вкус и нет слов, чтобы его описать!

С уважением, ваш Рудольф

Р.С. Для передачи французского шарма нашего героя мы практически не правили его ответы, которые он написал на русском языке