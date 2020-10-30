Роскачество выяснило, в каких кетчупах нет консервантов, сахарина и крахмала

Первое исследование томатного кетчупа прошло в 2016 году: тогда большинство товаров были признаны качественными и безопасными. В 2020 году эксперты Роскачества провели новое исследование категории, чтобы понять, как изменилось качество кетчупа за четыре года.

Об исследовании

Объектом исследования 2020 года стал томатный кетчуп семи торговых марок: «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена»,«Махеевъ», «365» и Heinz. Специалисты проверили соус на содержание потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, подсластителей, посторонних примесей. Также были изучены органолептические показатели (вкус, запах, цвет и консистенция) и достоверность маркировки.

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Не дотянулись до опережающего стандарта Роскачества

Сорбиновую кислоту использовали три производителя, бензойную — четыре. Консерванты помогают увеличить срок годности продукции, но добиться того, чтобы продукт долго стоял на полке магазина и при этом не портился, можно и за счет технологий стерилизации, а также высокой культуры производства.

Количество консервантов регламентируется требованиями законодательства, нормы которого никто из производителей исследованных товаров не превысил. Однако Роскачество в части консервантов выступает за применение передовых методик и не допускает наличие консервантов в кетчупе, претендующем на российский Знак качества.

В кетчупе двух торговых марок добавлен сахарин. Сахарозаменитель менее полезен, чем сахар. Его содержание в продуктах нормируется, и в исследуемых образцах кетчупа количество сахарозаменителя не превышает допустимые законодательством нормативы. Производители используют его для удешевления стоимости продукции.

5 торговых марок использовали крахмал. Он является стабилизатором и позволяет добиться густой консистенции, но использование крахмала при изготовлении кетчупа может потенциально указывать на то, что производитель сэкономил на натуральной томатной пасте, что не допускается опережающими требованиями стандарта Роскачества.

Действующими стандартами не запрещается использование консервантов, подсластителей и крахмала. Выявленные несоответствия опережающему стандарту Роскачества не являются нарушениями, но лишают производителей возможности претендовать на получение российского Знака качества.

О томатной пасте и семечках

Еще один важный показатель, по которому установлены опережающие требования Роскачества — «массовая доля растворимых сухих веществ». Он свидетельствует о том, достаточно ли сырья (томатной пасты) в кетчупе.

В действующем ГОСТе количество сухих веществ зависит от категории продукта: 1 категория — не менее 18%, 2 категория — не менее 14%, высшая — не менее 23%. Продукция, претендующая на российский Знак качества, должна иметь в составе не менее 23% томатной пасты.

По результатам исследования 4 торговые марки не дотянулись до опережающих требований Роскачества: доля сухих веществ у них составила от 15,8 до 21,3%. Причем у этих ТМ в составе обнаружен крахмал, который является стабилизатором и позволяет добиться густой консистенции при снижении количества томатного сырья в кетчупе. Его использование допускается ГОСТом, и каждый из производителей указал крахмал в составе.

В исследовании 2016 года экспертами были выявлены факты завышения по показателю массовой доли сухих веществ в заявленных категориях, что является нарушением прав потребителей на достоверную информацию, указанную в маркировке. В 2020 году весь кетчуп по содержанию сухих веществ соответствует заявленным в маркировке категориям.

Кетчуп одной торговой марки не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества по внешнему виду — в продукте присутствуют семечки томатов.

О чем говорит содержание гидроксиметилфурфурола в кетчупе

Роскачество регулярно проверяет сахаросодержащую продукцию из природных или добавленных сахаров на содержание 5-оксиметилфурфурола(ОМФ). Его еще называют «гидроксиметилфурфурол».

Процесс образования гидроксиметилфурфурола ускоряется при нагревании. Он также может косвенно свидетельствовать о том, соблюдались ли правила технологии приготовления продукта и условия его хранения. Роскачество установило опережающие требования для томатного кетчупа по этому показателю — не более 60 мг/кг. У одной торговой марки выявлено значительное превышение требований стандарта Роскачества — 171,2 мг/кг.

Это может свидетельствовать о нарушении температурного и временного режима, в результате чего паста могла пригореть.

Для здоровья человека подобные концентрации гидроксиметилфурфурола не несут опасности.

Результаты

Все кетчупы соответствуют обязательным требованиям.

Обладатели российского Знака качества кетчупы «Слобода» и Heinz спустя четыре года по-прежнему соответствуют не только требованиям обязательных норм, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Тем самым производители подтверждают, что их продукция стабильна по качеству и безопасности.

Пять торговых марок по разным показателям не смогли дотянуться до опережающего стандарта Роскачества.