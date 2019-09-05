Праздник у нас, подарок – Вам!

На день рождения к Кате мечтали попасть все ребята из двора. Ждали приглашения и предвкушали день. Её родители, дружная и очень улыбчивая пара, всегда были рады гостям. Это чувствовалось интуитивно. Здесь с уважением относились к каждому, будь тебе 4 или 67. Но славились праздники в их доме не этим.

Детвора шла в гости с подарками, а возвращалась домой… с цветными свёртками. И часто сюрпризов и презентов у всех гостей было даже больше, чем у именинницы. В семье Кати есть традиция – с пустыми руками никто не уйдет. Викторины, подвижные игры и самое любимое: когда завязывают глаза, в руки дают ножницы, напротив натягивают шнурок с привязанными к нему кульками. Задача – срезать себе подарок. Идея в том, что в распаковке всегда сюрприз, спрогнозировать его невозможно.

Делиться подарками в собственный праздник – это сродни угощению гостей, ответу улыбкой на улыбку, желанию поделиться радостью. В этом году коттеджный посёлок «Снегири» http://www.snegiri62.ru/ празднует десятилетие. И впервые за всё время его существования у Вас есть возможность приобрести участок на столь уникальных условиях.

Первые 3 семьи, которые оформят сделку в сентябре, получат скидку 10% на земельный участок. Разницу в стоимости как раз можно потратить на тот самый сюрприз самому себе. Беседка, ландшафтный проект, дизайн волшебной детской…

Этот подарок для наших будущих соседей. Для тех, кто приглядывался, раздумывал, практически решил строить свой дом в «Снегирях», но по разным причинам откладывал покупку. Приходите к нам на день рождения, получайте свои «цветные свёртки» и становитесь частью дружного, красивого и комфортного загородного посёлка в 10 минутах от Рязани.

Подробности по телефону +7 (4912) 52-20-52.