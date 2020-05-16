Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс до 21 мая. Такое решение принял региональный Минобр. Вероятно, оно связано с тем, что в связи с пандемией COVID-19, школьники ушли на весенние каникулы с 17 марта, таким образом, для выполнения учебного плана рязанским ученикам необходимо доучиться ещё неделю.

А как обстоят дела в условиях пандемии коронавируса с учебным процессом в других странах мира? Предлагаем вам ознакомиться с кейсом открытия школ, который был составлен Институтом образования НИУ ВШЭ.

В странах, где эпидемия пошла на спад, школы открывают двери. Почти везде это вызывает дискуссии – не рано ли, кто, когда и как первым войдет в класс. Не исключено, что Россию через несколько месяцев ждут похожие споры.

Опасны ли школы?

Исследования дают противоречивые результаты. Большинство показывают низкий риск открытия школ для роста заболеваемости у детей и относительно высокий для распространения детьми вируса.

Директора опасаются – в существующих помещениях сложно обеспечить нормы социальной изоляции, может не хватить учителей для классов меньшей численности.

Педагоги тревожатся, что не смогут удержать детей от игры и общения без опасности эмоциональному здоровью.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в свою очередь предлагает следующие рекомендации для школы.

— Регулярная дезинфекция и мыть рук,

— Рассадка учащихся и организация внеклассного пространства с нормами социального дистанцирования,

-Сменный режим обучения,

— Небольшие размеры учебных групп,

— Использование разных входов в школу для разных классов,

— Минимум времени для общения на переменах,

— Чередовать время обедов для разных классов,

— Проводить уроки на свежем воздухе,

— Проветривать комнаты как можно чаще.

В настоящее время в России приняты следующие решения по поводу организации образовательного процесса.

— 9 классы не будут сдавать ОГЭ. Итоговая аттестация пройдёт на основании текущих оценок.

— ЕГЭ перенесут. Сроки пока не определены. Но уже известно, что это будет позже 8 июня, как предлагалось ранее.

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по организации работы системы образования и выходу на завершение учебного года. В которых указало, что нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении. При этом важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и в контакте с педагогами.

— Не допускается смешение разных классов, объединение классов, объединение разновозрастных групп и предлагается, чтобы за каждой учебной группой был закреплен соответствующий кабинет для того, чтобы дети минимизировали свои перемещения по зданиям учреждения, а также начинать занятия в различное время. Крайне важна дезинфекция помещений в образовательных учреждениях с учётом очень чёткого контроля тех рекомендаций по применению дезинфицирующих средств, которые указаны производителями, — предложил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.