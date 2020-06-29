Нужно ли обрывать цветы на картофеле

О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что на этом манипуляции с картошкой у огородников заканчиваются. Но опытные дачники знают, что за урожай ещё придётся побороться. Например, о том, что есть ещё время обрывать цветы картофеля, известно не всем. Но делать это необходимо, чтобы добиться хорошего урожая.

Зачем удалять цветы с картофеля

Бутоны на картофеле появляются приблизительно через месяц-полтора после всходов. К этому времени, в зависимости от сорта, клубни могут достигать размеров от горошины до куриного яйца. Проведя ряд исследований, агрономы сделали вывод, что на развитие клубней куст картофеля тратит от 45 до 50% питательных веществ, ещё 25% направляется в листья и 25% — на цветы. Таким образом, обрывая на картофеле цветы, фермеры исключают одно из звеньев потребления питательных веществ и больше силы идёт в клубни.

А если не обрывать?

Споры о цветах картофеля ведутся давно. Интересно, что и против обрывания приводится всё тот же довод — влияние на урожайность!

Ученые провели интересный эксперимент. Часть кустов картофеля оставили с цветами, у второй части сорвали их полностью, с третьей удалили цветы вместе с верхушкой.

В результате картошка с цветами дала крупные клубни, но в меньшем количестве. Кусты без цветов дали хороший урожай средних клубней. Кусты со срезанными верхушками показали худший результат.

Как правильно срезать цветы с картофеля

Как и в любом деле, в этом вопросе главное — не навредить. Неправильно срезанные цветы могут стать причиной заболевания растений.

Спросим у опытных садоводов, как и когда нужно обрывать цветы с картошки. Делать это лучше вечером, в сухую и безветренную погоду. И если говорить точнее, то цветы лучше не обрывать, а обрезать острым ножом или ножницами. Срезать нужно не отдельные бутоны, а всю кисть.

Нельзя обрывать бутоны до распускания цветков. Когда цветки на картофеле опылятся, они дадут сигнал растению, что больше цветы не нужны. Если же оборвать цветы раньше, растения будут снова и снова выбрасывать цветоносы.

Если куст уже отцвёл и появились завязи ягод, их тоже нужно удалить.

Перед обрезкой подготовьте дезинфицирующий раствор. Им нужно будет обрабатывать лезвия, чтобы не распространять грибки и инфекции.

Как повысить урожайность картофеля

Есть ещё один способ повысить урожайность картофеля, которым пренебрегают неопытные огородники. Картофель необходимо окучивать. Но делать это нужно до активного цветения.

После окучивания рыхлая почва способствует образованию дополнительной корневой системы, а значит — и активному образованию клубней.

Если же окучить картошку в процессе цветения, есть большой риск повредить корни.

Берегите себя и свой урожай!