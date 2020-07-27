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Какие законы вступают в силу в августе

7info

Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета. Рассказываем, какие законы вступают в силу в августе. 

Срок предоставления деклараций

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу Президента он был продлен. Согласно закону, депутаты и чиновники всех уровней – федерального, регионального и муниципального – обязаны подавать декларации о своих доходах.

Дальневосточный гектар

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае доступны для всех граждан Российской Федерации, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

С 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Работа для студентов-иностранцев

Иностранные студенты-очники с 5 августа могут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

Один из авторов инициативы –  председатель ГД Вячеслав Володин. «Закон позволит выйти на решение задачи, поставленной Президентом, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», — отметил Председатель ГД. 

«Это повысит возможности получения образования в России», – подчеркнул он.

Защита прав подпавших под сокращение

С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

Новые цены ОСАГО

Страховщики с 24 августа смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит неаккуратно, нарушает ПДД.

Господдержка бизнеса в Арктике

С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм и т. д. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны –  для этого она приравнивается к особой экономической зоне.

Источник – сайт Госдумы РФ

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