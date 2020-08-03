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Как выбрать спелый и сочный арбуз

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Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной ягоды.

Постучите по арбузу

Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними – гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, если слишком звонкий – недозрел.

Осмотрите поверхность арбуза

Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки. Если корка «глянцевая», то арбуз недозрел.

Проверьте арбуз на трещины и повреждения

На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, например, побитостей, рубцов и трещин. Побитости и трещины – результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины – результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты.

«Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешних повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода», — объясняет Людмила Буслаева, директор департамента исследований Роскачества.

Важно. Белая часть корки арбуза может содержать следы удобрений, поэтому съедайте только красную мякоть. Старайтесь тщательно мыть арбуз, лучше с моющим средством. Как отмечают врачи, отравления, которые возможны после употребления арбуза, вызваны чаще всего не нитратами, а плохой гигиеной.

Использование нитратомера при выборе практически бесполезно

Как объясняют агрономы, нитратомер не поможет определить на месте количество нитратов в приглянувшемся вам плоде. Чтобы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую обычный потребитель обеспечить не в силах. Чтобы показывать правильные показатели, игла прибора должна проходить необходимую санитарную обработку. Если неправильно вымыть ее или не вымыть вовсе, в следующий раз прибор покажет заоблачный результат. Поэтому ученые доверяют только лабораториям – они делают один общий анализ целого арбуза.

Не смотрите на хвостик

Высохший арбузный хвостик – не 100% признак вкусного арбуза.

«Арбузный хвостик может быть высохшим (плохо, когда он пересохший). Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет влагу из почвы. Но нужно учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3–4 дня», – объясняет старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов.

Найдите земляное пятно

Земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл (пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет). Пятно должно быть ярко-желтого цвета — чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.

Не нужно сжимать арбуз

Среди методов определения качественного арбуза распространен метод сжатия. Считается, что мягкий и спелый арбуз при сжатии должен издать характерный треск. Но такой метод непоказателен и может ввести в заблуждение. Арбуз хрустит при надавливании всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Повторное надавливание ни к чему не приведет.

Многое зависит от места продажи

Агрономы советуют покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие. Они не транспортировались, зачастую были собраны прямо в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества. Второе место агрономы отдают рынкам и развалам. Поэтому при выборе нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.

Обращайте внимание на сорт

Арбузы ранних сортов быстрее созревают, но получают меньше солнечного света. За счет этого они менее крупные (7–10 кг) и менее сладкие. Хранятся такие арбузы недолго: от одной до двух недель. Чтобы увеличить срок хранения и не «убить» их транспортировкой, чаще всего ранние арбузы собирают недозревшими.

Выбрав сочный и сладкий арбуз, не забывайте, что диетологи не рекомендуют употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества.

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