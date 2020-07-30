Как уберечь собаку от укусов насекомых

Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это время года и могут доставить много неприятностей как питомцам, так и их хозяевам. Укусы ос и пчел опасны тем, что могут развить серьезную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Специалисты российской кинологической службы рассказали, как защитить собаку от укусов насекомых и что делать, если питомца покусали.
Кто может быть опасен для питомца
Все зависит от местности, в которой вы находитесь, и времени суток. Например, слепни обитают вблизи водоемов и на болотистой местности, мошки чаще всего встречаются в речных долинах, однако и тех, и других можно встретить в обычном поле или парке. В жаркую солнечную погоду чаще всего можно увидеть слепня, а в дождливую погоду – комара. Шмели активны с мая, а осы и пчелы – сразу с наступлением летних месяцев. С началом весны и до глубокой осени особую опасность для собак также представляют клещи. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз.
Особо опасны укусы шмелей, пчел и ос, если у вашего питомца есть аллергия. Чаще всего питомца кусают за нос или верхнюю губу, на этом месте сразу возникает сильный отек. Нередко укус приходится в область глаза или в слизистую оболочку ротовой полости – что является особенно опасным.
Укусы комаров, слепней и мошек доставляют больший дискомфорт собакам с короткой шерстью. Опасность таких укусов состоит в возможности перенесения ими различных заболеваний паразитарного характера.
Что делать, если собаку укусило насекомое
Если вы заметили, что собака скулит, чешет морду или грызет предполагаемое место укуса, вы наблюдаете припухлость в этом месте, то скорее всего она была укушена насекомым. Постарайтесь определить, какое насекомое это могло быть. Определите место укуса, если это была пчела, найдите жало и постарайтесь его извлечь. Постарайтесь убрать раздражение, для этого промойте рану проточной водой, а затем воспользуйтесь мазью, которая успокоит зуд, для минимизации отека приложите на место поражения лед или холодное полотенце.
Чаще поите питомца свежей водой. Если рана зудит, можно надеть на собаку ошейник-конус, защитив животное от дальнейшего расчесывания пораженного участка.
Внимательно следите за состоянием собаки, поскольку, если у неё разовьется аллергическая реакция, действовать нужно незамедлительно. Следующие симптомы – тревожный сигнал, который говорит о том, что вам необходимо срочно обратиться к врачу:
– Если у собаки появилась отдышка, дыхание затруднено;
– Обильное выделение слюны;
– Судороги и дезориентация в пространстве;
– Собака проявляет активность, чрезмерно возбуждена;
– Появилась рвота или понос.
При проявлении хотя бы одного признака, необходимо немедленно обратиться за неотложной помощью. Каждая секунда может стоить жизни вашему питомцу. Иногда в таких случаях есть необходимость в госпитализации собаки. Только врач может оказать правильную и своевременную помощь животному, не нужно заниматься самолечением.
В период активности насекомых каждый собаковод должен позаботиться о безопасности своего питомца. Для этого необходимо проводить профилактические меры. Средства защиты бывают двух групп – репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные, и репеллентные средства, однако в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом во избежание аллергических реакций. Перед применением препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго ее соблюдайте.
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