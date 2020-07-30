Как уберечь собаку от укусов насекомых

Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это время года и могут доставить много неприятностей как питомцам, так и их хозяевам. Укусы ос и пчел опасны тем, что могут развить серьезную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Специалисты российской кинологической службы рассказали, как защитить собаку от укусов насекомых и что делать, если питомца покусали.

Кто может быть опасен для питомца

Все зависит от местности, в которой вы находитесь, и времени суток. Например, слепни обитают вблизи водоемов и на болотистой местности, мошки чаще всего встречаются в речных долинах, однако и тех, и других можно встретить в обычном поле или парке. В жаркую солнечную погоду чаще всего можно увидеть слепня, а в дождливую погоду – комара. Шмели активны с мая, а осы и пчелы – сразу с наступлением летних месяцев. С началом весны и до глубокой осени особую опасность для собак также представляют клещи. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз.

Особо опасны укусы шмелей, пчел и ос, если у вашего питомца есть аллергия. Чаще всего питомца кусают за нос или верхнюю губу, на этом месте сразу возникает сильный отек. Нередко укус приходится в область глаза или в слизистую оболочку ротовой полости – что является особенно опасным.

Укусы комаров, слепней и мошек доставляют больший дискомфорт собакам с короткой шерстью. Опасность таких укусов состоит в возможности перенесения ими различных заболеваний паразитарного характера.

«Владельцам собак в теплое время года нужно быть особенно внимательными, находясь на природе. В это время года активность насекомых, которые могут быть опасны для питомца, вырастает. Поэтому, чтобы уберечь своих любимцев от укусов насекомых, нужно проводить профилактические мероприятия. Приобретите ошейник, отпугивающий насекомых, или специальный спрей для шерсти. Если собаку все-таки укусило насекомое, внимательно следите за состоянием животного и, в случае изменений, немедленно обратитесь за помощью к специалисту», — прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Что делать, если собаку укусило насекомое

Если вы заметили, что собака скулит, чешет морду или грызет предполагаемое место укуса, вы наблюдаете припухлость в этом месте, то скорее всего она была укушена насекомым. Постарайтесь определить, какое насекомое это могло быть. Определите место укуса, если это была пчела, найдите жало и постарайтесь его извлечь. Постарайтесь убрать раздражение, для этого промойте рану проточной водой, а затем воспользуйтесь мазью, которая успокоит зуд, для минимизации отека приложите на место поражения лед или холодное полотенце.

Чаще поите питомца свежей водой. Если рана зудит, можно надеть на собаку ошейник-конус, защитив животное от дальнейшего расчесывания пораженного участка.

Внимательно следите за состоянием собаки, поскольку, если у неё разовьется аллергическая реакция, действовать нужно незамедлительно. Следующие симптомы – тревожный сигнал, который говорит о том, что вам необходимо срочно обратиться к врачу:

– Если у собаки появилась отдышка, дыхание затруднено;

– Обильное выделение слюны;

– Судороги и дезориентация в пространстве;

– Собака проявляет активность, чрезмерно возбуждена;

– Появилась рвота или понос.

При проявлении хотя бы одного признака, необходимо немедленно обратиться за неотложной помощью. Каждая секунда может стоить жизни вашему питомцу. Иногда в таких случаях есть необходимость в госпитализации собаки. Только врач может оказать правильную и своевременную помощь животному, не нужно заниматься самолечением.

В период активности насекомых каждый собаковод должен позаботиться о безопасности своего питомца. Для этого необходимо проводить профилактические меры. Средства защиты бывают двух групп – репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные, и репеллентные средства, однако в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом во избежание аллергических реакций. Перед применением препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго ее соблюдайте.