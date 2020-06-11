Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса может негативно сказаться на молодых собаках, которые не имели длительного опыта нахождения без внимания владельца. Также некоторые владельцы, возможно, не уделяли достаточного внимания защите животных от внешних паразитов или отложили плановые прививки из-за ограничений по передвижению. Российская кинологическая федерация подготовила советы для владельцев собак, которые помогут плавно выйти из режима самоизоляции.

«За время самоизоляции наши юные питомцы привыкли к постоянному вниманию и нахождению рядом с хозяином. Такое повышенное внимание может развить чрезмерную зависимость у собаки, и тогда резкое сокращение общения с животным может вызвать крайнюю тревогу у питомца. Каждый владелец должен позаботиться о том, чтобы возвращение к привычному укладу жизни не сказалось на здоровье собаки», – сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Приучайте к разлуке постепенно

Повышенное внимание, а затем резкое сокращение часов пребывания вместе со своим любимцем, может привести к деструктивному поведению питомца. Особенно резко это может проявиться у щенка, который еще не получил опыта долгой разлуки с владельцем в течение дня. Для того, чтобы избежать стресса у щенка, необходимо постепенно подготавливать его к разлуке. Начните оставлять питомца в отдельной комнате на небольшие промежутки времени – 5, 10, 15 минут, позже оставляя на час-два. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у неё стресс. Также для этих целей можно использовать специальную клетку или просторную переноску.

Приучайте животное находиться в одиночестве в своей клетке: для начала запустите туда питомца и оставьте открытой дверцу, чтобы он мог спокойно привыкнуть к клетке и беспрепятственно выйти из неё. Затем увеличьте время нахождения в клетке до нескольких часов. Создайте для собаки комфортное место, в котором она будет чувствовать себя в безопасности, положите туда любимые игрушки и мягкий плед. Многие владельцы ассоциируют клетку с жестоким обращением и ограничением передвижения, но это не так. Клетка для собак – собственная комната, укромный угол, в котором она будет чувствовать себя в безопасности.

Для того, чтобы собака не испытывала стресс от одиночества, ей надо обеспечить возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого отлично подойдут специализированные игрушки для собак. Они помогут решить две основные задачи: занять пса во время вашего отсутствия или занятости, а также буду способствовать умственному развитию, что благополучно скажется на состоянии собаки.

Позвольте питомцу проводить время в одиночестве

Внимание со стороны хозяина должно быть дозированным, даже если вы постоянно находитесь дома. Уделяйте вашей собаке время регулярно, но не потакайте её навязчивости. Приучите животное к тому, что вы сами регулируете ваше общение. Также не стоит навязывать свое общество питомцу, у него должно быть место, куда он может уйти, чтобы побыть в одиночестве. В этом укромном месте животное может отдыхать, там могут находиться любимые игрушки. Это место, где животное должно себя чувствовать максимально комфортно и безопасно. Для того, чтобы обеспечить питомцу такое место, внимательно проследите, где ему нравится отдыхать. Затем установите там лежак, клетку или просторную переноску.

Забота о здоровье

После окончания ограничительных мер можно будет вернуться к привычному образу жизни и длительным дальним прогулкам, выездам загород и на дачу.

До того, как вернуться к привычным прогулкам, проведите обработку собаки от внешних паразитов. Особенно важно провести противоклещевую обработку.

Так же сделайте все необходимые плановые прививки, если вы перенесли сроки вакцинации из-за ограничения передвижений.

Выводя на первую длительную прогулку пожилую или больную собаку будьте осторожны с нагрузками, вводите их постепенно, наращивая дальность и интенсивность прогулки.