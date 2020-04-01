Как организовать обучение детей дома

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Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов, и экономические потери. Но для родителей школьников всё это меркнет перед дистанционным обучением, на которое все школы России переходят с 6 апреля. И если о том, как будет организован процесс обучения, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина уже рассказала, то усадить детей за это самое обучение, предстоит родителям. Как же это сделать?

Предлагаем несколько простых и эффективных советов от педагогов, психологов и многодетных мам.

Договоритесь на берегу

Соберитесь всей семьёй или вдвоём с ребёнком и обсудите, как теперь изменится ваша жизнь. Важно объяснить детям, что карантин – это не каникулы. Режим самоизоляции рано или поздно закончится, и ходить в школу, делать уроки, писать контрольные всё равно придётся. А чтобы наверстать упущенное было проще, просто необходимо не прекращать заниматься дома.

Разработайте расписание

Успеть позаниматься, отдохнуть, поесть, поспать и погулять с собакой поможет расписание. О его пользе сказано уже немало. Считается, что на карантине мы больше всего страдаем от того, что лишены привычных планов, у нас больше нет списка задач и «не к чему больше стремиться». Так озадачьте себя и своих детей сами!

Составляйте расписание вместе с ребёнком. Документ, в создании которого он участвовал сам, будет иметь для школьника большую ценность и значимость.

Всё должно быть в меру

Организовывая день школьника, не стоит стараться заполнить его максимальным количеством полезных дел. Уделите время и изучению нового материала, и выполнению домашнего задания, и физическим нагрузкам, и просмотру телевизора, и общению друг с другом, и самому приятному – ничегонеделанию.

Секрет продуктивности и хорошего самочувствия — в сбалансированности разных жизненных сфер.

Продумайте санкции и поощрения

Как бы ни любили мы своих детей, стоит признать, что большинству из них свойственно лениться Это нормально! Было бы даже странно, если бы ребёнок вставал с утра пораньше и садился за уроки, а потом ещё за уборку квартиры брался.

Поэтому стоит предусмотреть систему штрафов и поощрений. Раз уж расписание вы составляете вместе, то и наказание за его несоблюдение стоит обсудить с детьми. Особенно не усердствуйте: лишение или сокращение времени просмотра телевизора или игр – вполне подойдут.

Не забудьте об индивидуальных особенностях ребёнка. Кого-то нужно поругать, а кого-то, наоборот, поощрить, и тогда он горы свернёт. Имейте это в виду и подумайте, как вы порадуете ребёнка за быстро и качественно выполненную работу. Награда должна быть вполне определённой. Ребёнок должен знать, за что старается – за конфетку, лишние полчаса у компьютера или за денежное поощрение.

Главное, договориться со своими детьми о соблюдении установленных правил и дать им понять, что вы сами настроены серьёзно.

Организуйте рабочее место для школьников

Мать троих детей, обучающая их на дому с 2004 года, Ли Дюк рекомендует родителям не забывать о том, что каждый ребенок обладает разными способностями к обучению и концентрации, и каждый будет чувствовать себя комфортнее в различных условиях.

«Помогите им создать собственное рабочее пространство: за обеденным столом, в собственной кровати или в уютном кресле в гостиной, — советует Ли. — И не забывайте, что детям, которые привыкли переходить из одного класса в другой, будет полезно и дома организовать смену локаций».

Делу время – потехе час!

Составляя расписание, не забывайте про перерывы. Ведь и в школе у детей есть перемены и уроки физкультуры. Поэтому и дома стоит предусмотреть 10-15 минутные перерывы после 30-40-минутных занятий. Большие перемены тоже нужны – через несколько часов учебного процесса предложите ребёнку перекусить или немного поиграть в настольные игры.

Во время карантина длительные прогулки, походы в секции или в гости исключены. Поэтому обязательно включите в режим дня зарядку (здорово, если вы сделаете её вместе), рисование, чтение, совместный просмотр и обсуждение фильмов. Добавьте в ваш график веселья и юмора, и ваши дети это обязательно оценят.

Подводим итоги дня

Вечером стоит ещё раз взглянуть на ваше расписание и вместе с ребёнком обсудить, что получилось, на что времени не хватило, а где его было слишком много, какие пункты стоит добавить, а какие исключить.

Эрика Арндт, мать четверых детей, ведущая блог о домашнем обучении, отмечает важность таких встреч и советует, если у вас несколько школьников в семье, с каждым ребёнком поговорить один-на-один.

Такие беседы помогут детям почувствовать, что они что-то достигли за день, и знать, что их ждет завтра.

Кто молодец? Вы молодец!

Гармония в семье зависит от эмоционального состояния родителей. Как бы ни прошёл ваш день на карантине, не забудьте себя похвалить! Обязательно! Налейте чаю, сядьте в любимое кресло и отметьте, как здорово у вас всё получилось!

Не всё получилось? Всё пошло не так? А кто знает, как надо? Мы все впервые оказались в режиме самоизоляции, мы все впервые переходим на удалённое обучение, и ни у кого нет опыта в этом вопросе.

Помните, что не только вы, но и все сегодня находятся в незнакомой и немного пугающей ситуации. Ваш день не будет идеальным, он не пройдёт строго в соответствии с расписанием.

И это нормально! Не вините себя. Не срывайтесь на детей. Берегите себя и помните, что всё будет хорошо!