Как Николай II в Рязань приезжал

История Рязанского края неразрывно связана с судьбой Дома Романовых. Многие императоры и императрицы посещали наш город, некоторые делали это неоднократно. Так, император Александр I за своё правление трижды побывал в Рязани. В честь его приезда даже была построена каменная часовня, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Александр II также посетил Рязань в 1837 году. Здесь император встречался с известным русским литератором Яковом Полонским.

Рязань посещал также и Николай II, последний правитель из династии Романовых. Согласно официальной версии, император был в городе всего два раза, в 1904 и 1914 годах. Особенно запомнился рязанцам первый визит государя. 8 мая 1904 года Николай II прибыл в город на вокзал, сегодня это вокзал Рязань -1. Несмотря на раннее утро, толпы людей высыпали на улицу, чтобы увидеть императора и поклониться ему. Интересно, что этот эпизод нашёл отражение в дневнике императора. Николай, который обычно скуп на бурное выражение чувств, особенно в дневниковых записях, восторженно описал происходившее на привокзальной площади.

Государь сперва посетил святыни рязанского Кремля, переговорил с преподобным Аркадием, который благословил царя иконой Спасителя, затем направился в Успенский и Христорождественский соборы. Но целью визита Его Величества было не посещение храмов, а воодушевление регулярных войск, которые эшелонами уходили на войну с Японией. Дело в том, что Россия оказалась не готова к этой войне, поэтому в армии процветало дезертирство. Император решил лично поднять боевой дух солдат, для этого он объездил половину Российской Империи. Николай благословил свои войска прямо на вокзале и в тот же день уехал обратно в Москву.

Второй раз император оказался в Рязани уже в 1914 году, в самый разгар Первой мировой войны. Цель его визита была такой же, как и в первый раз – воодушевить и благословить войска. И снова визит в наш город поразил правителя. Несмотря на тягость войны, более сорока тысяч рязанцев вышли на встречу с Николаем. Улицы города были празднично украшены, причем не только те, которые находились на маршруте следования царя.

Однако сегодня, многие историки и краеведы склонны считать, что Николай II посещал наш город не два, а целых четыре раза. К сожалению, их гипотезы не имеют за собой существенных доказательств, но существует версия, что царь впервые побывал в Рязани в 1903 году. Тогда он возвращался из довольно мистической поездки в Саров. Согласно преданию, в этом городе царю предсказали рождение и неизлечимую болезнь наследника престола, реки крови в ходе войны, а также гибель Российской Империи и расстрел царской семьи. Ходят слухи, что Николай был так поражен предсказанием, что по дороге в Москву ему стало нехорошо, и он повелел сделать остановку в Рязани.

Также некоторые краеведы считают, что в 1904 году было два визита императора в Рязань. К сожалению, документальных подтверждений приезда царя обнаружить не удалось.

В наши дни осталось не так много свидетельств тому, что Николай II посещал наш город. О поездке императора свидетельствуют корпуса больницы Семашко, в которых он навешал раненых солдат, а также церковь на улице Чкалова, построенная в честь канонизированной семьи Романовых.