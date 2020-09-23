Через знания – к звёздам!

Есть в областном центре одно примечательное место, где собраны все рязанские истории, имена и адреса, так или иначе связанные с темой освоения космоса. Это место – музей космонавтики К. Э. Циолковского в школе №16. Команда проекта #КартаКосмосРязань побывала там как раз накануне дня рождения основоположника теоретической космонавтики – 17 сентября. Символично, что эта дата является и днём открытия музея, которое состоялось в 1982 году.

Музей К.Э. Циолковского – настоящая «визитная карточка» этой образовательной организации. О том, что здесь космической теме уделяется особое внимание, говорит яркое граффити на торцевых стенах школы. Тут же надпись крупными буквами «Через знания – к звездам!» Это девиз всех, кто учит и учится в «космической» школе.

Здесь нас ожидала встреча с удивительным человеком, знатоком всего, что связывает Рязань и космос, руководителем школьного музея – Виктором Кузьмичом Шурчковым.

Про таких, как он, говорят: «Глубоко в теме». Педагог-ветеран «космическим» краеведением занимается уже много десятилетий и является настоящим знатоком в этой области. Он не просто кропотливо изучает все, что связывает Рязань с космосом, но и передает эти знания молодому поколению. Вот и для нашего 20-летнего космонавта Николая, который, конечно, тоже «в теме», но пока только в начале пути, Виктор Кузьмич провел по музею увлекательную экскурсию, показал наиболее интересные экспонаты, рассказал, при каких обстоятельствах они появились в школе.

Когда заходишь в музей, сразу обращает на себя внимание то, что здесь собраны всевозможные бюсты К. Э. Циолковского. Один из них аналогичен тому, что установлен в селе Ижевское Спасского района – на родине учёного и изобретателя. Бюст подарила школе его автор, скульптор Антонина Усаченко. А история его появления в музее такова: в своё время из двух бюстов Циолковского для установки на постамент в Ижевском специальная комиссия выбрала один; а другой, чтобы ему не пропадать, был передан в школу №16.

Экспозиция, посвящённая Циолковскому, рязанским периодам его жизни, с открытия в музее является, конечно же, центральной. Но не менее важно и то, что показана связь учёного с другими уроженцами рязанской земли, внесшими свой вклад в освоение космоса. Это, в частности, философ-космист Николай Фёдоров, которого Циолковский считал своим учителем.

В числе хранящихся в музее уникальных экспонатов, – фрагменты (аккумулятор и часть обшивки) космического корабля «Восток –1», поднявшего на околоземную орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузьмич Шурчков рассказывает, что была возможность включить в экспозицию музея настоящий ракетный двигатель, но условия школы не позволили разместить в здании такой экспонат, поэтому от идеи, к сожалению, пришлось отказаться.

Экспозиция второго музейного зала даёт полное представление о том, какой вклад внесли в освоение космического пространства люди, для которых рязанская земля является родной: Владимир Уткин, Геннадий Стрекалов, Владимир Аксёнов, Вячеслав Филин.

Во время экскурсии Виктор Кузьмич Шурчков поделился своими впечатлениям о ракетостроителе, дважды Герое Социалистического труда, уроженце Касимовского района Владимире Фёдоровиче Уткине, которого знал лично.

Примечателен тот факт, что Виктор Кузьмич познакомился с Владимиром Фёдоровичем задолго до того, как о знаменитом выпускнике узнали в его родной касимовской школе №2. Уткин, ещё в начале 90-х, приезжал в рязанскую школу №16, общался с ее учениками.

– Он был очень общительным, доброжелательным, любил беседовать с детьми, – говорит руководитель школьного музея.

Благодаря этой дружбе, ученикам школы №16 посчастливилось побывать в ЦУПе (Центре управления полетами), где Владимир Фёдорович, в то время руководившим головным «космическим» научно-исследовательским институтом, принимал рязанцев как родных. Оно и понятно – земляки же!

– Некоторое время назад музей школы №16 взял курс на обновление. Он переехал в новые помещения с тематическим дизайном. Был сделан своего рода апгрейд, и совершенствование музея продолжается, – рассказала команде проекта #КартаКосмосРязань директор школы Бабаева Ольга Викторовна.

И мы погрузились в «другую» реальность. На потолке – звёздное небо, на стенах имитация иллюминаторов космического корабля. Но при всех нововведениях, сохранилась атмосфера, которая была заложена в нем изначально, – бережного и внимательного отношения к вкладу рязанцев в освоение космического пространства, что, безусловно, делает наш край уникальным.