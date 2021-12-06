94% родителей считают, что школьная программа по информатике устарела — опрос

Образовательная платформа GeekBrains изучила отношение родителей к обучению информатике российских школьников. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 3 500 респондентов.
94% респондентов считают, что школьные учебные материалы не успевают за развитием информационных технологий. Остальные 6% полагают, что успевают.
Также большинство родителей (82%) уверены, что в школе уделяется мало времени предмету «информатика». 17% считают, что это не так, и объем обучения достаточен. Только 1% респондентов хотели бы, чтобы информатики в школе было меньше.
74% родителей предполагают, что школьной программе по информатике не хватает понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли. 70% ответили, что недостаточно практический занятий, 68% – что учителя некомпетентны, 62% – что в классах необходимо более качественное оборудование.
|По вашему мнению, чего не хватает школьной программе по информатике? (Множественный выбор)
|Процент
|Понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли
|74%
|Практических занятий
|70%
|Преподавательских компетенций учителей
|68%
|Качественного оборудования
|62%
|Изучения основ различных языков программирования
|56%
46% респондентов считают, что детей необходимо обучать информатике с 1 класса, 43% родителей – с 5 года обучения в школе. 10% ответили, что необходимо вводить информатику позже — с 7 класса.
|По вашему мнению, с какого класса детей необходимо обучать информатике в школе?
|Процент
|С 1 класса
|46%
|С 5 класса
|43 %
|С 7 класса
|10%
|С 9 класса
|1%