94% родителей считают, что школьная программа по информатике устарела — опрос

Образовательная платформа GeekBrains изучила отношение родителей к обучению информатике российских школьников. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 3 500 респондентов.

94% респондентов считают, что школьные учебные материалы не успевают за развитием информационных технологий. Остальные 6% полагают, что успевают.

Также большинство родителей (82%) уверены, что в школе уделяется мало времени предмету «информатика». 17% считают, что это не так, и объем обучения достаточен. Только 1% респондентов хотели бы, чтобы информатики в школе было меньше.

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74% родителей предполагают, что школьной программе по информатике не хватает понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли. 70% ответили, что недостаточно практический занятий, 68% – что учителя некомпетентны, 62% – что в классах необходимо более качественное оборудование.

По вашему мнению, чего не хватает школьной программе по информатике? (Множественный выбор) Процент Понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли 74% Практических занятий 70% Преподавательских компетенций учителей 68% Качественного оборудования 62% Изучения основ различных языков программирования 56%

46% респондентов считают, что детей необходимо обучать информатике с 1 класса, 43% родителей – с 5 года обучения в школе. 10% ответили, что необходимо вводить информатику позже — с 7 класса.

По вашему мнению, с какого класса детей необходимо обучать информатике в школе? Процент С 1 класса 46% С 5 класса 43 % С 7 класса 10% С 9 класса 1%