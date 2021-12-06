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Понедельник, 6 декабря, 2021
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94% родителей считают, что школьная программа по информатике устарела — опрос

7info

Образовательная платформа GeekBrains изучила отношение родителей к обучению информатике российских школьников. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 3 500 респондентов.

94% респондентов считают, что школьные учебные материалы не успевают за развитием информационных технологий. Остальные 6% полагают, что успевают.

Также большинство родителей (82%) уверены, что в школе уделяется мало времени предмету «информатика». 17% считают, что это не так, и объем обучения достаточен. Только 1% респондентов хотели бы, чтобы информатики в школе было меньше.

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74% родителей предполагают, что школьной программе по информатике не хватает понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли. 70% ответили, что недостаточно практический занятий, 68% – что учителя некомпетентны, 62% – что в классах необходимо более качественное оборудование.

По вашему мнению, чего не хватает школьной программе по информатике? (Множественный выбор)Процент
Понимания учителями тенденций и текущего состояния отрасли74%
Практических занятий70%
Преподавательских компетенций учителей68%
Качественного оборудования62%
Изучения основ различных языков программирования56%

46% респондентов считают, что детей необходимо обучать информатике с 1 класса, 43% родителей – с 5 года обучения в школе. 10% ответили, что необходимо вводить информатику позже с 7 класса.

По вашему мнению, с какого класса детей необходимо обучать информатике в школе?Процент
С 1 класса46%
С 5 класса43 %
С 7 класса10%
С 9 класса1%

«Изучение информатики с раннего детства помогает не только сформировать у ребенка необходимые цифровые знания, но и развивает дополнительные навыки, такие как логика, внимание, аналитика, креатив и многие другие. Эффективное обучение должно соответствовать развитию мира технологий и включать в себя практическую часть. Грамотный подход к обучению информатики в школе может помочь сократить потребность в цифровых специалистах в будущем. Для того, чтобы повысить квалификацию педагогов школ, вузов и других работников сферы образования, мы ранее запустили бесплатный курс по цифровой трансформации с информационно-коммуникационной платформой “Сферум”», – комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

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