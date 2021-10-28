90 рязанцев получат выплату к годовщине открытия «Дороги жизни»

90 ветеранов Рязанской области, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ПФР.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни», будет осуществлена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. для граждан России, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

— В Рязанской области 90 ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей они получат в ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно — средства будут выплачены автоматически, без заявления со стороны граждан, — говорится в сообщении.

Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов.