90 рязанцев получат выплату к годовщине открытия «Дороги жизни»

90 ветеранов Рязанской области, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ПФР.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни», будет осуществлена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. для граждан России, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов.