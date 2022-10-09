9 октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

9 октября работников АПК Рязанской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Павел Малков.
Как говорится на сайте областного правительства, в 2022 году в регионе получен рекордный урожай зерна – собрали почти 3 млн тонн. Таких показателей в истории Рязанской области ещё не было. Причём результат получен в очень сложных экономических условиях, невзирая на капризы погоды. Это свидетельствует об очень высоком профессионализме работников АПК и качественной работе всех тружеников отрасли.
В регионе стабильно растёт производство молока и мяса. Также устойчивый рост отмечается в пищевой отрасли и на перерабатывающих предприятиях.
Как отметил глава региона в своём поздравлении на сайте правительства Рязанской области, системная работа по повышению качества жизни на селе будет продолжаться. Для молодых специалистов, желающих трудиться на своей малой родине, создадут комфортные условия.
Большие перспективы даёт госпрограмма по комплексному развитию территорий. В 2022 году завершено обустройство площадок для будущих новых посёлков в Пителинском и Шацком районах. Это позволит семьям аграриев получить комфортное жильё на развитой и благоустроенной территории. Также в планах – развитие современной социальной инфраструктуры. Губернатор пообещал реализовывать эти проекты в первоочередном порядке: такие объекты очень нужны жителям в районах.
Павел Малков пожелал всем работникам АПК и перерабатывающей промышленности трудовых успехов.
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