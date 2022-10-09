9 октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

9 октября работников АПК Рязанской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Павел Малков.

Павел Малков: «Аграрии региона – наша гордость! Труд работников сельского хозяйства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности заслуживает всеобщего уважения»

Как говорится на сайте областного правительства, в 2022 году в регионе получен рекордный урожай зерна – собрали почти 3 млн тонн. Таких показателей в истории Рязанской области ещё не было. Причём результат получен в очень сложных экономических условиях, невзирая на капризы погоды. Это свидетельствует об очень высоком профессионализме работников АПК и качественной работе всех тружеников отрасли.

В регионе стабильно растёт производство молока и мяса. Также устойчивый рост отмечается в пищевой отрасли и на перерабатывающих предприятиях.

Павел Малков: «Для нас очень важно, чтобы агропромышленный комплекс уверенно развивался. Такая задача поставлена президентом РФ В.В. Путиным. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы она была реализована в полной мере. Сегодня аграриям региона доступно более 30 видов господдержки. Ежегодно на это направляется порядка 3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов»

Как отметил глава региона в своём поздравлении на сайте правительства Рязанской области, системная работа по повышению качества жизни на селе будет продолжаться. Для молодых специалистов, желающих трудиться на своей малой родине, создадут комфортные условия.

Большие перспективы даёт госпрограмма по комплексному развитию территорий. В 2022 году завершено обустройство площадок для будущих новых посёлков в Пителинском и Шацком районах. Это позволит семьям аграриев получить комфортное жильё на развитой и благоустроенной территории. Также в планах – развитие современной социальной инфраструктуры. Губернатор пообещал реализовывать эти проекты в первоочередном порядке: такие объекты очень нужны жителям в районах.

Павел Малков пожелал всем работникам АПК и перерабатывающей промышленности трудовых успехов.

Павел Малков: «Впереди обязательно будут новые достижения. Благодарю всех за успешную, добросовестную работу и стремление всегда быть на высоте. Крепкого вам здоровья, добра и благополучия!»

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