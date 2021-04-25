89-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Верхнетоемском районе

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В воскресенье, 25 апреля, в Верхнетоемском районе при пожаре в жилом доме погибла 89-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба «112».

Сообщение о пожаре поступило в 09:22. Звонивший мужчина рассказал, что в поселке Усть-Ёрга горит четырехквартирный жилой дом. По его словам, соседи прибежали на помощь и вынесли бабушку, которая там жила.

— Женщина уже задохнулась в дыму, пульс у нее не прощупывается. Сейчас пытаемся тушить чердачное помещение, ведь именно там развивается пожар, — рассказал звонивший.

Спустя 15 минут после звонка на место прибыли сотрудники 68-й пожарной части из поселка Двинской и отдельной части из деревни Семеновкой. Через 5 минут пожар уже был потушен.

Начальник прибывшей пожарной части Павел Копалин рассказал, что точную причину пожара установят в ходе дознания.

— В доме есть печь, но ее топили вчера. Поэтому не думаю, что возгорание случилось из-за нее. Через месяц погибшей должно было исполниться 90 лет, но она отказывалась жить вместе с детьми, которые расположились через два дома от нее, — отметил спасатель.

Дом построили для лесопункта в 50-х годах. Его отделали гипсовой штукатуркой, а потолок засыпали землей с опилком. По словам начальника пожарной части, эти факторы помогли сохранить дом от дальнейшего распространения.

Остальные квартиры в пострадавшем доме остались целы.