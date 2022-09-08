Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов.

Праздник был учреждён в 1958 году на 4-ом конгрессе Международной организации журналистов. Об этом пишет Рязанский формат ВКонтакте.

В этот день журналисты всех государств и изданий, по замыслу депутатов конгресса, должны демонстрировать миру свою сплочённость, особенно в деле защиты своих прав.

Дата выбрана в память о журналисте из Чехословакии, писателе-антифашисте Юлиусе Фучике, который был казнён 8 сентября 1943 года в Германии. Имя Юлиуса Фучика стало всемирно известным благодаря книге «Репортаж с петлёй на шее», которую он написал в пражской тюрьме.