Четверг, 8 сентября, 2022
Татьяна Проводина

8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов

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Фото Максима Елисеева в группе Рязанский формат

Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов.

Праздник был учреждён в 1958 году на 4-ом конгрессе Международной организации журналистов. Об этом пишет Рязанский формат ВКонтакте.

В этот день журналисты всех государств и изданий, по замыслу депутатов конгресса, должны демонстрировать миру свою сплочённость, особенно в деле защиты своих прав.

Дата выбрана в память о журналисте из Чехословакии, писателе-антифашисте Юлиусе Фучике, который был казнён 8 сентября 1943 года в Германии. Имя Юлиуса Фучика стало всемирно известным благодаря книге «Репортаж с петлёй на шее», которую он написал в пражской тюрьме.

«Нужная дата, но за многих коллег в журналистике, отечественной и зарубежной, очень часто бывает стыдно…» – говорится в публикации.

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