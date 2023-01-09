8 января при пожаре в многоквартирном доме в Рязани пострадала женщина

В воскресенье, 8 января, в Рязани произошло возгорание в многоквартирном жилом панельном доме. Подробности привели в областном главке МЧС.

Сообщение поступило в экстренные службы в 20:19. На место выезжал один пожарный автомобиль и 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огонь уничтожил ветошь, площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что на пожаре пострадала женщина 1973 года рождения, её госпитализировали.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В ГУ МЧС по Рязанской области призывают граждан быть осторожными и внимательными при обращении с огнём и соблюдать все правила пожарной безопасности.