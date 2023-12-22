Пятница, 22 декабря, 2023
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7info.ru публикует расценки на размещение предвыборных агитационных материалов

7info
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ООО «Медиа 7» (Сетевое издание 7info) публикует прайс-лист на изготовление и размещение агитационных материалов во время предвыборной кампании кандидатов в Президенты Российской Федерации (2024).

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 15000 рублей.

Главная новость. Размещение информационной заметки в разделе «Главное» в течение суток — 17000 рублей.

Публикация в разделе «Акценты». Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 50000 рублей.

Изготовление и размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 40000 рублей.

Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 50000 рублей.

  1. Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».
  2. Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.
  3. Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.
  4. Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).
  5. Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.
  6. Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.
  7. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской Области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

Контакты: сайт www.7info.ru почта: sale@7info.ru, info@7info.ru

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