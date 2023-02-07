Вторник, 7 февраля, 2023
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7info разыгрывает билеты на балет «Титаник»: успейте принять участие в конкурсе!

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В ближайшее время в Рязани состоятся сразу несколько ярких событий, информационным партнёром которых является агентство 7info.ru. Уже совсем скоро, 10 февраля, состоится показ балета «Титаник» (Белорусский государственный академический музыкальный театр) в Рязанской областной филармонии.

Подписчикам нашей официальной группы ВКонтакте мы предлагаем принять участие в розыгрыше билетов.

Также обращаем ваше внимание, что продажа билетов на шоу «Титаник» продолжается. Купить их можно на сайте kassy.ru по ссылке.

В ближайшее время мы запустим розыгрыши пригласительных на другие события, поэтому следите за нашими новостями.

Купить билеты на детский балет «Петя и волк» можно здесь, на концертную программу «Любви негромкие слова…» с участием Валерии Ланской и Леонида Серебренникова здесь. Также совсем скоро откроется продажа билетов на шоу «Кошечки-собачки».

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