7info подарит билеты в партер на спектакль с Безруковым победителю розыгрыша. Результаты сегодня!

7info уже сегодня подведёт итоги конкурса, в котором разыгрывает два пригласительных на спектакль «ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ» (16+) с Сергеем Безруковым в главной роли. Итоги конкурса мы объявим вечером 21 октября после 20 часов.

Масштабное действо развернётся 22 и 23 октября на сцене Рязанской областной филармонии. И вы можете своими глазами увидеть блистательное музыкально-поэтического представление о судьбе и творчестве поэта.Успейте принять участие в конкурсе, и, возможно, удача сегодня окажется на вашей стороне.

Кстати, победитель розыгрыша получит билеты на места в партере, они действительны на показ 23 октября. Билеты уже у нас, и мы с нетерпением ждём момент, когда сможем передать их победителю конкурса.

Тем, кто точно хочет попасть на спектакль, мы советуем позаботиться о покупке билетов уже сейчас. Их осталось не так много.