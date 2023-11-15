Среда, 15 ноября, 2023
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70 пациентов были доставлены в больницы Рязанской области с помощью санавиации

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Изображение от prostooleh на Freepik

В 2023 году вертолет санавиации доставил 70 пациентов в больницы Рязанской области.

Санавиация работает в регионе с 2020 года. Первую помощь пациентам оказывают специалисты Центра медицины катастроф ОКБ, а затем их транспортируют в больницы Рязанской области и Москвы.

Всего за время работы санитарной авиации в регионе было совершено более трехсот транспортировок тяжело раненных и больных пациентов, сообщает областное правительство.

По поручению губернатора Павла Малкова из регионального бюджета будут выделены деньги на дальнейшее развитие медицинской службы.

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