63-летняя женщина пострадала в аварии в Спас-Клепиках

В Спас-Клепиках 2 октября, примерно в 10:57, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло вблизи дома 11 Б по улице Московской. Столкнулись автомобиль «Джак», которым управлял 62-летний житель Клепиковского района, и автомобиль «Шевроле Авео, за рулем которого находился 47-летний местный житель.

В результате пострадала 63-летняя пассажирка автомобиля «Джак». Женщина получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.