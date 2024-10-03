Четверг, 3 октября, 2024

63-летняя женщина пострадала в аварии в Спас-Клепиках

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Спас-Клепиках 2 октября, примерно в 10:57, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло вблизи дома 11 Б по улице Московской. Столкнулись автомобиль «Джак», которым управлял 62-летний житель Клепиковского района, и автомобиль «Шевроле Авео, за рулем которого находился 47-летний местный житель. 

В результате пострадала 63-летняя пассажирка автомобиля «Джак». Женщина получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

63-летняя женщина пострадала в аварии в Спас-Клепиках

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