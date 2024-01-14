6-летний ребёнок утонул в термальном комплексе в Челябинске

В Челябинске 13 января в бассейне термального комплекса утонул оставленный бес присмотра взрослых 6-летний ребёнок.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, работников комплекса.

Известно, что мальчик пришёл в заведение вместе с матерью.

Проверку по факту гибели ребёнка начала региональная прокуратура.