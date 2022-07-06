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6 и 7 июля мощная магнитная буря окажет воздействие на метеозависимых людей

6 и 7 июля мощнейший с начала месяца геомагнитный шторм обрушится на землю. Особенно осторожными в этот период стоит быть тем, кто склонен к метеозависимости.

6 июля мощность геоударов составит 3 и 4 балла. Они будут неравномерные и скачкообразные, поэтому возможны перепады настроения, внезапные головные боли и резкое ухудшение самочувствия. 7 июля ситуация с геоштормом сгладится: сила магнитной бури составит около 3 баллов, удары будут не столь интенсивными.

Специалисты советуют метеозависимым людям держать под рукой лекарства, меньше находиться на солнце и больше отдыхать.

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