Воскресенье, 5 марта, 2023
Татьяна Проводина

57-летняя женщина пропала в Рязанской области

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Источник: ПСО "Мещера" г. Рязань ВКонтакте

В Рязанской области ищут пропавшую 57-летнюю женщину. Информация о поиске появилась в группе ПСО «Мещера» ВКонтакте.

Местонахождение Светланы Герасюшкиной неизвестно со 2 марта 2023 года.

Приметы: рост 166 сантиметров, плотного телосложения, русые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета в камуфлированную куртку и штаны (коричневый с жёлтым), синюю с серыми полосками шапку и угги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам: 112, +7 (4912) 51-21-71, +7 (920) 980-21-71, +7 (929) 067-16-50.

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