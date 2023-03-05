57-летняя женщина пропала в Рязанской области

В Рязанской области ищут пропавшую 57-летнюю женщину. Информация о поиске появилась в группе ПСО «Мещера» ВКонтакте.

Местонахождение Светланы Герасюшкиной неизвестно со 2 марта 2023 года.

Приметы: рост 166 сантиметров, плотного телосложения, русые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета в камуфлированную куртку и штаны (коричневый с жёлтым), синюю с серыми полосками шапку и угги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам: 112, +7 (4912) 51-21-71, +7 (920) 980-21-71, +7 (929) 067-16-50.