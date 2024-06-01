Телеграм-канал WarGonzo обобщил информацию об атаке по объектам Украины ночью 1 июня. По данным источника, она была одной из самых массовых за последнее время.
Российские войска запустили 53 ракеты и 47 гераней по военным объектам, а также по объектам энергетической инфраструктуры. Удар был комбинированным. Поздно вечером пошли несколько волн гераней, ночью на Украину вошли ракеты. Объекты активно маневрировали.
В основном удар пришёлся на западные области страны. Зафиксированы множественные взрывы в Львовской, Ивано-Франковской областях и Закарпатье. Кроме того, прилёты были в Киевской, Харьковской и других областях.
Официальная информация от Минобороны России не поступала.