Пятница, 14 октября, 2022
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50 ошибочно мобилизованных рязанцев вернулись домой

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За прошедшую неделю 50 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации рязанцев вернулись домой. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Среди тех, кому направили повестки по ошибке, многодетные отцы из Касимова, Шилова, Сапожковского районе, опекун 89-летней бабушки из Щацка, 43-летний житель Кораблино, ухаживающий за двумя инвалидами I группы.

Также среди ошибочно призванных оказались 30-летний житель Ряжска не служивший в армии, 31-летний житель Ухолова, имеющий многочисленные заболевания, 38-летний касимовец с диагнозом «хронический гепатит С».

– Каждое из поступающих в региональный штаб Народного фронта обращений
отрабатывается во взаимодействии с правительством Рязанской области,
областным военным комиссариатом, командованием Рязанского гарнизона. С начала мобилизационной компании домой вернулись более 190 ошибочно
мобилизованных земляков, – говорится в сообщении.

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