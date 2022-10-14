50 ошибочно мобилизованных рязанцев вернулись домой

За прошедшую неделю 50 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации рязанцев вернулись домой. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.
Среди тех, кому направили повестки по ошибке, многодетные отцы из Касимова, Шилова, Сапожковского районе, опекун 89-летней бабушки из Щацка, 43-летний житель Кораблино, ухаживающий за двумя инвалидами I группы.
Также среди ошибочно призванных оказались 30-летний житель Ряжска не служивший в армии, 31-летний житель Ухолова, имеющий многочисленные заболевания, 38-летний касимовец с диагнозом «хронический гепатит С».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram