Воскресенье, 30 июня, 2024

5 ритуалов на новолуние, которые помогут привлечь любовь

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Астролог, таролог Юлия Лифанова в материале на сайте Wday.ru рассказала о 5 ритуалах на новолуние, которые помогут привлечь новую любовь в свою жизнь

Каждый год новолуние в Раке считается особенно благоприятным для создания семьи. Астрологи рекомендуют заключать браки именно в это время, так как оно наполняет союзы созидательной энергией. Считается, что семьи, созданные в этот период, будут счастливыми и многодетными.

В 2024 году новолуние в Раке произойдёт 4–5 июля. Однако это новолуние будет особенным. В момент соединения Солнца и Луны в знаке Рака будет находиться Венера — планета, которая отвечает за прошлую карму в 2024 году. Это означает, что вы можете встретить человека, с которым уже были связаны в прошлых жизнях, и он снова войдёт в вашу жизнь, чтобы быть вместе.

Но это не единственное, что делает это новолуние особенным. Венера будет создавать гармонию в пространстве и делать людей, особенно женщин, более привлекательными и влюбчивыми.

5 ритуалов на новолуние, которые помогут привлечь любовь
Изображение от freepik

Вот пять ритуалов, которые можно провести в это новолуние:

  1. Украсьте зону декольте. В астрологии знак Рака отвечает за женскую грудь, поэтому в эти дни можно украсить эту зону. Колье, цепочки или красивые переводные татуировки могут помочь привлечь любовные флюиды в вашу жизнь.
  2. Создайте коллаж с фотографиями, которые иллюстрируют ваши мечты об идеальной семье. Даже если вы сейчас одиноки, подобные визуальные программы могут притянуть к вам исполнение желаний. Если вы сделаете это на новолуние и попросите Вселенную о встрече с человеком, то в течение полугода, до полнолуния в Раке, это обязательно случится.
  3. Приготовьте новое блюдо. Знак Рака отвечает за семейные ценности, кулинарию и домашний уют. Особенно привлекает удачу аромат корицы, поэтому пирог с сезонными фруктами с корицей может помочь вам привлечь любовную магию.
  4. Одевайтесь женственно и нежно. Венера в Раке будет создавать максимально женственное и нежное пространство вокруг каждой девушки. Чтобы «завлечь» её, обязательно надевайте в эти дни каблуки, платья и распускайте волосы.
  5. Купите предмет декора или интерьера, который ассоциируется у вас с уютом и домашним теплом. Например, подсвечник или кружки с тыквами, а может быть, новый плед или подушки. Ваше жильё является отражением вашего психологического состояния, поэтому оно поможет вам встретить новолуние в гармонии с самой собой.

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