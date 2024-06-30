5 ритуалов на новолуние, которые помогут привлечь любовь

Астролог, таролог Юлия Лифанова в материале на сайте Wday.ru рассказала о 5 ритуалах на новолуние, которые помогут привлечь новую любовь в свою жизнь

Каждый год новолуние в Раке считается особенно благоприятным для создания семьи. Астрологи рекомендуют заключать браки именно в это время, так как оно наполняет союзы созидательной энергией. Считается, что семьи, созданные в этот период, будут счастливыми и многодетными.

В 2024 году новолуние в Раке произойдёт 4–5 июля. Однако это новолуние будет особенным. В момент соединения Солнца и Луны в знаке Рака будет находиться Венера — планета, которая отвечает за прошлую карму в 2024 году. Это означает, что вы можете встретить человека, с которым уже были связаны в прошлых жизнях, и он снова войдёт в вашу жизнь, чтобы быть вместе.

Но это не единственное, что делает это новолуние особенным. Венера будет создавать гармонию в пространстве и делать людей, особенно женщин, более привлекательными и влюбчивыми.

Вот пять ритуалов, которые можно провести в это новолуние: