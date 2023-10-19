Четверг, 19 октября, 2023
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5-летняя девочка утонула в бассейне фитнес-центра в Подмосковье

7info

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту гибели 5-летней девочки в Ленинском городском округе. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По предварительным данным, 18 октября 2023 года отец с детьми находились в фитнес-центре, расположенном в пос. Совхоз им. Ленина Ленинского городского округа. Девочка, 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время, ушла под воду. Реанимационные действия врачей бригады скорой медицинской помощи не дали результата, ребенок скончался.

В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей.

По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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