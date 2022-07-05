5 и 6 июля в Соколовке будут отключать электричество

5 и 6 июля в рязанском посёлке Соколовка по нескольким адресам будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причина – работы на воздушной линии. Сотрудники «РГРЭС» будут проводить их с 09.30 до 16.00.

Под отключение попали следующие адреса:

улица Мира, дома с 28 по 82;

улица Ленпосёлок, дома 16, 18, 33;

улица Полевая, дома с 1 по 31 и с 2 по 56;

улица Озёрная, дома с 1 по 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

улица Заречная, дома с 1 по 19;

улица Гагарина, дома 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

улица Дачная, дома с 1 по 28;

улица Железнодорожная, дома 55а и 55б.