5 человек, ехавших с похорон погибшего в ДТП друга, разбились насмерть в аварии

В Красноярском крае пять человек, ехавших с похорон погибшего в ДТП друга, разбились насмерть в аварии с участием большегруза, сообщает прокуратура региона.

Смертельная авария случилась вечером 7 августа на 622-м километре автодороги Р-255. Водитель Toyota, ехавший в сторону Ачинска, оказался на встречке, где произошло столкновение с грузовиком Scania.

По данным прокуратуры, находившиеся в легковушке 19-летний водитель, 16-летний пассажир и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года погибли на месте. Водителя грузовика, после обследования в больнице, отпустили домой.

Погибшие — жители Ужура. Они возвращались домой с похорон 20-летнего водителя, устроившего ДТП с выездом на встречку со скорой помощью 4 августа. Новая авария случилась при схожих обстоятельствах в 30 километрах от места того ДТП.

В аварии со скорой погибли также водитель и фельдшер.