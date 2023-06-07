480 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение в Рязанской области

С января 2023 года более 480 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение, в том числе 103 детей–инвалидов и сопровождающих их лиц. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило более 14 миллионов рублей.

Рязанцы поправляли свое здоровье в таких санаториях, как: «Солотча», «Прометей», «Краинка», «Зорька», «Анапа», «Виктория», «Кавказ» и т.д. Им оказали санаторно-курортное лечение в целях профилактики основных заболеваний.

Отделение Социального фонда России по Рязанской области напоминает, что правом на получение путевки на санаторно-курортное лечение обладают федеральные льготники при наличии определенных медицинских показаний. При условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно. Следует отметить, что путевки предоставляются гражданам льготных категорий в порядке очередности с учетом даты подачи заявления и в соответствии с медицинскими показаниями.

Подать заявление и необходимый пакет документов для получения путевки на санаторно-курортное лечение можно лично в клиентских службах Отделения фонда, в МФЦ, направив бланк заявления по почте либо в электронном виде с помощью портала Госуслуг (www.gosuslug.ru).

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Посмотреть свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение рязанцы могут на региональной странице сайта СФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам» — «Очередь на санаторно-курортное лечение». Для этого льготнику потребуется ввести одиннадцать цифр страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).